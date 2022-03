E-trucks en ‘eHighways’ moeten Vlaanderen groener maken

Bescheiden investering

Transporteconoom Raimonds Aronietis (Universiteit Antwerpen) spreekt van een “relatief bescheiden investering.” In Vlaanderen gaat het over minder dan 2 miljard euro. “Dat klinkt veel, maar het is slechts 0,8 procent van het bruto binnenlands product en de kost is eenmalig. Ter vergelijking, België geeft 13 miljard euro subsidies aan fossiele brandstoffen per jaar.” Volgens Aronietis kan zo 69 procent van de CO2-uitstoot door wegtransport verdwijnen. “Voor elke euro die we hierin investeren, krijgen we 8,3 euro terug. Zeker met de huidige brandstofprijzen is het essentieel om dit de doen. Anders overleeft de sector niet. We zouden gisteren al begonnen moeten zijn.”