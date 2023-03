“Duvel? Nee, wij serveren iets exclusiever”: deze negen Antwerpse cafés zweren bij ‘craftbier’ van ambachtelijke brouwers

Kleurrijke façades van de wereld verzameld in foto-expo op Zuid

Ietwat nerveus begint de Antwerpse Nathalie Deckx (52) aan een nieuw, creatief hoofdstuk. Vanaf volgende week pronken haar foto’s namelijk in een pop-up galerij in de Verlatstraat op het Zuid in Antwerpen. Samen met de bezoekers gaat ze op zoek naar de betekenis en de vrijheid achter de kleurrijke façades van over de hele wereld.