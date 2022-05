Duo drugsdealers op heterdaad betrapt

Antwerpen/Essen ASSISEN. Jonas Verdyck krijgt 5 jaar voorwaarde­lij­ke celstraf en gaat dus niet naar de gevangenis: “Hij vormt geen gevaar voor de maatschap­pij.”

Deze keer had de jury maar anderhalf uur nodig. Ze besloten dat 5 jaar voorwaardelijke gevangenisstraf een gepaste straf was voor Jonas Verdyck (22), uitgezonderd de 20 maanden die hij in voorhechtenis zat. Dat wil dus zeggen dat hij zijn gevangenisstraf niet effectief hoeft uit te zitten. Mits een voorwaardelijke uitstelperiode van 5 jaar is hij dus vrij man. “Ik zou u willen aansporen om iets van uw leven te maken, want u krijgt vandaag een gouden kans.”

29 april