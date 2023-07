Duo dieven gevat na stelen van kledij uit winkel Stadsfeestzaal

Vrachtwa­gen gaat door middenberm en ramt drie auto’s op knooppunt Sint-Anna Linkeroe­ver: weg volledig versperd richting Antwerpen

Er is een zwaar ongeval gebeurd op de E34 ter hoogte van het knooppunt Sint-Anna-Linkeroever. Een vrachtwagen ging in de schaar en knalde door de middenberm. In de andere rijrichting werden drie auto’s geramd. Eén bestuurster zat gekneld en moest door de brandweer bevrijd worden.