Duizend mensen komen samen om te protesteren tegen racisme: “We pikken de banalisering en normalisering van racisme en discriminatie niet meer”

AntwerpenMaandag 21 maart is de Internationale Dag tegen Racisme. Op zondag 20 maart vond in Antwerpen alvast een protestmars tegen racisme plaats. Ongeveer duizend mensen stapten samen vanop het Operaplein tot aan Park Spoor Oost om duidelijk te maken dat racisme hier niet getolereerd wordt. “Wij vechten tegen discriminatie net omdat we vinden dat een gelijke behandeling voor iedereen de norm zouden moeten zijn”, aldus Sarah Scheepers van Platform 2103.

“Say it loud, say it clear, refugees are welcome here”, klonk het door de straten van Antwerpen vanmiddag. Het onderscheid dat gemaakt wordt tussen Oekraïense - witte - vluchtelingen en andere mensen die op de vlucht zijn voor oorlog, is voor veel protesteerders duidelijk een reden om vanmiddag mee te protesteren tegen racisme. “Het voelt onrechtvaardig aan dat heel Europa in de bres springt voor de grote vluchtelingenstroom vanuit Oekraïne, terwijl er geen enkel Europees land stond te springen om Syriërs of Irakezen of Afghanen asiel aan te bieden. Dat is een cru onderscheid dat gemaakt wordt puur op basis van huidskleur en achtergrond: daar schrik ik echt van”, vertelt Sarah Scheepers van Platform 2103.

Lokale acties

Platform 2103 is een nationale antiracismebeweging die al sinds 2017 manifestaties organiseert naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Racisme. “Er was al een nationale holebibeweging of klimaatbeweging, maar een antiracismebeweging bestond tot dan nog niet”, vertelt Sarah. “Daarom zijn we met Platform 2103 gestart, om de Internationale Dag tegen Racisme opnieuw in ere te herstellen. In 2018 vond onze eerste nationale betoging plaats, met 6.000 mensen in Brussel. In 2019 kwamen maar liefst 10.000 manifestanten samen in onze hoofdstad, maar in 2020 en 2021 moesten we door corona lokale acties organiseren. Dat bleek ook goed te werken, dus zetten we dit jaar opnieuw in op dat lokale karakter. Er blijkt genoeg animo te zijn om in 15 steden een duizendtal mensen op de been te brengen.”

In Antwerpen kwamen de protesteerders samen op het Operaplein, om via de Turnhoutsebaan naar Park Spoor Oost te wandelen. Daar organiseerde Platform 2103 een slotevent met sprekers, muziek, slam- en rapartiesten, eten, drinken en een dj. Platform 2103 wil daarmee vier thema’s naar voren schuiven: ze willen discriminatie aanpakken op de arbeidsmarkt, woonmarkt, op school en in de openbare ruimte. “Er moeten proactieve praktijktesten komen, zowel op de arbeidsmarkt als op de woonmarkt. Het kan niet dat Mohammed of Rachid geen appartement of job vinden, terwijl dat voor Elke of Jan geen probleem is. Er moet gelijk loon voor gelijk werk zijn, en de uitbuiting van sans-papiers - als fietskoerier bijvoorbeeld - moet aangepakt worden. Ook scholen zijn voor jongeren geen veilige plek: jongeren met een migratieachtergrond krijgen nog altijd stereotiep studieadvies, dat is onaanvaardbaar. Ten slotte willen we willen zerotolerantie voor politiegeweld, en de discriminerende controles moeten stoppen.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Protest tegen racisme in Antwerpen. © Tessa Kraan

Normalisering

“Discriminatie en racisme zijn een dagelijkse realiteit voor steeds meer mensen”, aldus Sarah. “Opkomend extreem-rechts en alt-right organisaties zaaien actief haat. Er heerst een klimaat waarin voetballers - van amateur tot wereldster - omwille van hun huidskleur op het veld en op sociale media uitgejouwd en beledigd worden. En daar blijft het niet bij. Ook het fysieke geweld en de structurele uitsluiting nemen toe. Moskeeën en synagogen worden beschadigd, een vluchtelingencentrum in brand gestoken. Dit onrecht valt niet te relativeren. Maar een nieuwe generatie, vaak opgegroeid in diversiteit, staat de voorbije jaren op en gaat wereldwijd in verzet. Ze pikt de banalisering en normalisering van racisme en discriminatie niet meer.”

“Discriminatie zet burgers tegen elkaar op, en daar worden we allemaal slechter van. Wat ons verdeelt, maakt ons zwakker. Racisme en discriminatie ondergraven immers de empathie en de solidariteit, die het ons mogelijk maken om samen op te komen tegen onderdrukking en voor rechtvaardigheid. Wij vechten tegen discriminatie net omdat we vinden dat een gelijke behandeling voor iedereen de norm zouden moeten zijn. Dat kunnen we enkel bereiken als we daar met velen, en samen, voor opkomen.”

Lees ook:

Volledig scherm Protest tegen racisme in Antwerpen. © Tessa Kraan