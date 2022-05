Dua Lipa gespot bij Antwerps restaurant Veranda

Oog in oog staan met Dua Lipa? Dat heeft het personeel van het Antwerps restaurant Veranda vandaag mogen beleven. Rond 16 uur vanmiddag postten ze een foto met Dua Lipa op het Instagram account van het restaurant met de caption ‘@dualipa has left the building’. Dua Lipa geeft vanavond haar eerste Future Nostalgia concert in het Sportpaleis. Heb jij haar vandaag gemist? Zaterdag 7 mei om 18.30 uur geeft ze een tweede concert in het Sportpaleis. Wil jij er graag bij zijn? Scoor dan hier vlug de laatste tickets.