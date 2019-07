‘Drugsuithalers’ bellen zelf Antwerpse politie: ‘We zitten opgesloten in container’

Lichaam van man gevonden aan Noordkas­teel

17:18 Aan Royerssluis aan het Antwerpse Noordkasteel is woensdagnamiddag een lichaam van een man boven gehaald. Dat werd intussen bevestigd door het parket van Antwerpen. Mogelijk gaat het over de man die zondag in de Schelde belandde aan de Rijnkaai op het Eilandje.