Drugsteam sluit restaurant Al Forno in onderzoek naar witwaspraktijken en fiscale fraude

Antwerpen/BorgerhoutRestaurant Al Forno aan de Zendelingenstraat in Borgerhout is donderdag gerechtelijk verzegeld naar aanleiding van een lopend onderzoek van het KALI-team naar witwaspraktijken en fiscale fraude. Dat team richt zich vooral op horecazaken die mogelijk banden hebben met drugscriminelen.

Restaurant Al Forno is een gevestigde waarde in de horeca van Borgerhout. Op het verkeersvrije pleintje aan de Zendelingenstraat was de zaak een trekpleister. De familie J. was al jaren eigenaar van de zaak. De vennootschap achter Al Forno ging in 2020 wel failliet maar de zaak heropende met een nieuwe vennootschap “Houtoven”. Ook daar bleef een lid van de familie J. aan het roer staan.

Het Kali-team, een samenwerking van lokale en federale politie in de strijd tegen drugsgerelateerde, financiële criminaliteit, heeft donderdag de zaak opnieuw gesloten en verzegeld. De zaak was eerder al geviseerd door het Arbeidsauditoraat omwille van zwartwerk.

Volledig scherm Het vechtsportgala van 21 mei is afgelast nadat het Sportpaleis zich terugtrok. © rv

De aanpak van Al Forno komt er nadat het Kali-team vorige week ook al de vzw Antwerp Fighting Organisation AFO de duimschroeven had aangedraaid. AFO zou in het Sportpaleis een groots vechtsportgala organiseren met twee bekendere Nederlandse organisaties. Wel vreemd want het Antwerpse AFO werd begin dit jaar failliet verklaard. Het Sportpaleis besloot dan zich terug te trekken en het vechtsportgala werd afgelast.

Tijdens voorgaande vechtsportgala’s van AFO waren de VIP-tafels meestal ingenomen door families met banden in het drugsmilieu. Deze keer stond er een gevecht gepland van Soufiane El Ballouti, een neef van twee bekende drugscriminelen Younes en Othman El Ballouti.

De vzw Antwerp Fighting Organisation is op hetzelfde adres als restaurant Al Forno gevestigd en werd ook opgericht door de familie J.

De Antwerpse politie laat weten dat de boekhouding van Al Forno in beslag is genomen. De afdeling Ecofin van het parket Antwerpen leidt het onderzoek, dat zo de strijd aangaat tegen de drugsgerelateerde economische ondermijning in Antwerpen.

