Drugsonderzoek Sky: politie arresteert 10 mensen “met sleutelposities in en rond haven van Antwerpen” voor banden met misdaadmilieu

Antwerpen INTERVIEW. ‘Memesvant­stad’ bereikt kaap van 100.000 volgers op Instagram: “Gent vergelijkt zich altijd met Antwerpen, maar wij zijn enkel geïnteres­seerd in onszelf”

12:44 Hij is fervent gamer, spreekt vijf talen en woont in Berchem. Meer weten we niet over de bezieler van de populaire Instagrampagina ‘memesvantstad’, die in anderhalf jaar tijd zo’n 100.000 volgers bijeen sprokkelde. Zijn alter ego is Bart De Memer, een kwinkslag naar de burgemeester van de stad waar hij al anderhalf jaar over bericht: “‘Memesvantstad’ is een kind dat onverwacht geboren is en dat niet stopt met groeien.”