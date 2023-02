Drugsmilieu viseert broer van ‘Blondie’ omdat hij voorschotten zou hebben buitgemaakt

UpdateOnbekenden hebben woensdagnacht een brandbom gegooid tegen de gevel van een pizzeria in de Abdijstraat. De eigenaar van de zaak is Ayoub C., de broer van ‘Blondie’ van de familie C. uit Mechelen die de afgelopen weken herhaaldelijk werd belaagd. Ayoub C. zou zich in het drugsmilieu als havenarbeider hebben uitgegeven en zo enkele honderdduizenden euro’s hebben opgestreken.

De politie kreeg afgelopen nacht een oproep omstreeks 4 uur. “Er is vermoedelijk een soort van brandbom tot ontploffing gebracht aan de pizzeria”, bevestigt Willem Migom van politiezone Antwerpen. Ontmijningsdienst DOVO en het gerechtelijk labo zijn ter plaatse. De pizzeria zou al twee maanden gesloten zijn en stond te huur. Een getuige zag één persoon wegvluchten.

De pizzeria is eigendom van Ayoub C., broer van ‘Blondie’ Fatima C. De eetzaak is al enkele maanden dicht, onder meer omdat het zijn sociale lasten niet meer kan betalen. De voorbije twee weken werden verschillende aanslagen gepleegd tegen de familie uit Mechelen. Vooral ‘Blondie’, die vroeger relaties had met ex-kickbokser Kamal El B. en met Mohamed Reda C., bijgenaamd ‘De Algerijn’, werd daarbij geviseerd.

Reeks aanslagen

Fatima C. zelf schreeuwt haar onschuld uit en zegt helemaal niets te maken te hebben met het drugsmilieu. Toevallig werden wel verschillende schoonheidszaken waar ‘Blondie’ in Antwerpen en Gent een bezoek had gebracht, de dagen nadien met brandbommen bekogeld.

Ook de ouderlijke woning van de familie C. in de Bethaniënstraat in Mechelen werd op een aanslag getrakteerd. Vorige zaterdag schreven onbekenden nog ‘Dief’ op het rolluik van een woning van de buren van familie C.

Volgens bronnen in het drugsmilieu zijn de aanslagen vooral gericht tegen Ayoub C., de broer van Blondie. Hij geeft zich uit als havenarbeider en straddle chauffeur die containers met drugs kan helpen uithalen in de haven. Hij zou daarbij verschillende voorschotten hebben geïnd, maar in de praktijk geen enkele moeite hebben gedaan om die klussen uit te voeren. Er is sprake van enkele honderdduizenden euro die Ayoub C. op die manier zou hebben buitgemaakt.

Dreigmail

Dat pikken zijn opdrachtgevers natuurlijk niet en daarom trakteren zij Ayoub C. nu al dagenlang op brandbommen.

Tot grote ergernis van zus Fatima en de rest van de familie. Eén van de andere broers stuurde woensdagavond nog een dreigmail met de melding dat hij stappen zou ondernemen als de “laster en eerroof” aan het adres van zijn zus Fatima in de media niet onmiddellijk zou stoppen. Enkele uren later ontplofte een brandbom voor de deur van de pizzeria van broer Ayoub C. in de Abdijstraat.

Quote Ik heb altijd gewerkt voor mijn centen, en heb helemaal niks te maken met de drugswe­reld! Fatima C., ‘Blondie’

Fatima C. reageerde woensdag verontwaardigd op de aantijgingen dat de aanslagen tegen haar gericht zouden zijn. “Bij deze maak ik duidelijk dat ik eerst en vooral helemaal niks te maken heb met de drugswereld! Ik heb altijd gewerkt voor mijn centen, van jongs af aan!”

Mr. Noodles

Vijf jaar geleden vond er ook al eens een aanslag plaats in de Abdijstraat. Het ging toen om een schietpartij op een pastabar die vroeger eigendom was geweest van de zus van een veroordeelde drugscrimineel. De drie daders kwamen in hun Volkswagen Polo aanrijden. De achterste passagier stapte uit voor de zaak, richtte zijn wapen op de gevel en loste enkele schoten.

