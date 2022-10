Drugsmaffia laat verdacht pakket achter bij familielid van ‘De Algerijn’: huizen uit voorzorg ontruimd

Antwerpen/BorgerhoutIn de Schoenstraat in Borgerhout is vanmorgen rond 8 uur een verdacht pakket aangetroffen. Een voorbijganger zag het pak, dat op een explosief leek, liggen aan een voordeur en verwittigde de politie. In het huis woont een alleenstaande vrouw met een kind. Het zou gaan om een stiefzus van Mohamed Reda C., alias ‘De Algerijn’.

Volgens de politie is er reden genoeg om aan te nemen dat het pakket gevaarlijk is. Daarom is ook de ontmijningsdienst DOVO ter plaatse gevraagd. Die specialisten kwamen rond 9 uur in Borgerhout aan. Woordvoerder Wouter Bruyns: “Uit voorzorg en op vraag van DOVO zijn enkele woningen in de buurt voorlopig ontruimd. De straat is ook afgesloten.”

Volledig scherm DOVO kwam ter plaatse in de Schoenstraat voor een verdacht pakket. © PLA

Intussen komt er meer duidelijkheid over de bewoners van de woning waar het pakket voor de deur lag. Daar woont een stiefzus van Mohamed Reda C., bijgenaamd ‘De Algerijn’. Die man werd afgelopen zomer opgepakt in Marokko, waar hij op dit moment ook in de cel zit. Hij wordt genoemd in verschillende onderzoeken naar drugsinvoer, corruptie en ontvoering:

Voor de buurtbewoners was het vanmorgen wel even spannend. Een buurman die toevallig vandaag net jarig is, ging naar buiten om alvast zijn wagen te verplaatsen. “De kinderen komen eten voor mijn verjaardag, ik maakte alvast een parkeerplaats vrij”, vertelt de man. “Dan ineens kwam de politie op mij toegelopen. Of ik zo snel mogelijk de straat wilde verlaten. Ik dacht eerst even aan een gaslek, maar nadien hoorde ik dat er een verdacht pakket was gevonden. Voor ons hier is dat niet schrikken. Wij hebben in de buurt al enkele aanslagen met linken naar het drugsmilieu meegemaakt.”

