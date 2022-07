Drugshond vindt cannabis op speelplein: “7 mensen waren op zoek naar drugs”

Antwerpen 75-jarige man in levensge­vaar na woning­brand in Langstraat

In de Langstraat in Borgerhout, niet ver van het districtshuis aan het Moorkensplein, is dinsdagochtend brand uitgebroken in een woning. Daarbij ademde een 75-jarige bewoner net iets te veel rook in, waardoor hij in levensgevaar afgevoerd moest worden naar het ziekenhuis.

