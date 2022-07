Drugsgeweld escaleert in en rond Diepestraat, Vlaams Belang hard voor Bart De Wever (N-VA): “Kuis de wijk op vanuit permanent bemand politiekantoor”

AntwerpenVlaams Belang wil gerichte razzia’s om de wijk in en rond de Diepestraat te heroveren op drugscriminelen. “Het nabijgelegen politiekantoor in de Handelstraat moet je permanent bemannen”, klinkt het. De politieke reactie komt er nadat winkeliers aan de alarmbel hadden getrokken. Volgens burgemeester Bart De Wever (N-VA) ligt de sleutel bij de uitwijscapaciteit voor criminele illegalen.

Vechtpartijen tussen dealers en junkies, drugsdealers die de toegang tot winkels blokkeren: buurtbewoners getuigden in Gazet van Antwerpen dat elke dag vanaf 17 uur de hel losbreekt. “Kuis de wijk op vanuit het politiekantoor in de Handelstraat”, zo stelt Sam Van Rooy nu voor, de Antwerpse fractieleider van Vlaams Belang. “Zet politie in burger in en doe permanent controles op identiteit, drugs en verboden wapens.”

Quote Het probleem woekerde 15 jaar geleden onder Patrick Janssens en is alleen erger geworden. De War on Drugs van Bart De Wever werkt niet. Hoe kon het zo ontsporen na die groots aangekon­dig­de Operatie Nachtwacht in 2020? Filip Dewinter (Vl. Belang), gemeenteraadslid

Zijn partijgenoot Filip Dewinter noemt het probleem “zo oud als de straat”. “Het woekerde 15 jaar geleden onder burgemeester Patrick Janssens en is alleen erger geworden. De zogenaamde War on Drugs van zijn opvolger Bart De Wever werkt niet, dat blijkt eens te meer. Hoe kon het zo ontsporen na die groots aangekondigde Operatie Nachtwacht in 2020? We zullen hem interpelleren op de volgende gemeenteraad (in september, red.).”

“Verschuivingseffect”

Bart De Wever spreekt in een reactie over een ‘verschuivingseffect’. “Criminele illegalen verleggen hun activiteiten in Antwerpen-Noord naargelang de wijkpolitie intensief op hen werkt. Wat we nu in de Diepestraat zien, deed zich eerder voor in de Korte en Lange Zavelstraat. De wijkpolitie is dus zeer goed op de hoogte. We hebben al uitvoerige contacten gehad met buurtbewoners en handelaars. Vorige week was er nog een grote politieactie.”

“Wachten op effectieve maatregelen”

Tegelijkertijd wijst De Wever hogerop, naar het federale niveau, waar N-VA politiek niet mee aan de knoppen zit. “Het is zeer frustrerend dat criminele illegalen zomaar blijven rondlopen zonder te worden uitgewezen of dat ze gewoon terugkomen na enkele weken. Het plan van voormalig staatssecretaris Theo Francken (N-VA) om in Antwerpen een gesloten centrum voor criminele illegalen op te richten, is onder de huidige Vivaldi-regering een stille dood aan het sterven. Nochtans is dat centrum noodzakelijk voor de leefbaarheid van onze stad. Voormalig staatssecretaris Sammy Mahdi (CD&V) beloofde dit jaar meer uitwijscapaciteit voor Antwerpen. Alleen wachten we dus nog steeds op effectieve maatregelen.”

Volledig scherm Burgemeester Bart De Wever (N-VA) eist dringend een gesloten centrum voor criminele illegalen in Antwerpen. © Joel Hoylaerts / Photonews

Volledig scherm Sam Van Rooy (Vl. Belang) wil dat het politiekantoor in de Handelstraat permanent wordt bemand om van daaruit "de straten te heroveren op de drugscriminelen" © BELGA

