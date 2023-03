Drugsdealer op heterdaad betrapt: “Klomp hasj aangetroffen bij hem thuis”

Malik Mohammed (30) kwam als kind vanuit Kenia naar Antwerpen, nu acteert hij in Dertigers: “Trots op mijn roots, maar ik supporter even hard voor de Rode Duivels”

Danser, acteur, scenarist: kies zelf maar hoe je Malik Mohammed (30) omschrijft. De Antwerpenaar heeft zijn eerste hoofdrol beet in Dertigers, maar misschien herken je hem nog van zijn overwinning bij So You Think You Can Dance in 2015? Wij spraken met hem over zijn kindertijd in Kenia, diversiteit in Antwerpen en hoe hij in de creatieve sector is beland. “Of ik een rolmodel ben? Dat weet ik niet. Maar ik hoop wel dat ik jongeren kan inspireren.”