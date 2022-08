Drugsdealer betrapt na blitzbezoek aan klant

AntwerpenHet wijkondersteuningsteam (WOT) Centrum controleerde zaterdag iemand die eerder kort een pand was binnen gegaan en snel weer met zijn step vertrok. Hij had eerst nog contact gemaakt met een vrouw die in het bezit was van iets meer dan twee gram cocaïne. De politie vermoedde dat de verdachte de drugs had verkocht en er volgde bij hem thuis een huiszoeking.