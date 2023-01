Drugscrimineel ‘Flash’ krijgt 5 jaar cel voor ontvoering en foltering van havenarbeider

Het slachtoffer was op 30 september 2020 rond 22 uur op weg naar huis na het beëindigen van zijn shift. Op een parking in Kontich werd hij klem gereden door een zilverkleurige bestelwagen. Een vijftal mannen sprong eruit. Ze deden zich voor als politiemannen, waren gewapend en riepen dat hij moest uitstappen, of ze zouden hem door het hoofd schieten. De havenarbeider vergrendelde zijn wagen, gaf plankgas en reed snel weg.

Aan de onderkant van zijn wagen werd een gps-tracker aangetroffen. De havenarbeider werd al weken in de gaten gehouden. Uit onderschepte communicatie van een Sky ECC-groepchat bleek dat het de bedoeling was om hem te ontvoeren. Het leek er volgens de procureur ook op dat ze hem wilden martelen om hem tot medewerking te dwingen. Er was in de groepchat onder meer sprake van waterboarden.

Een van de deelnemers aan de groepschat werd geïdentificeerd als Yannick W. (35), die in meerdere grote drugszaken opduikt. Uit de gesprekken bleek dat hij de anderen had aangestuurd. Rinor M. (22), plaatste de tracker, regelde de bestelwagen, zorgde voor colsonbandjes en walkie-talkies en nam contact op met verschillende wapenhandelaren.

Niels D.C. (33) regelde een kniptang en oranje (politie)armbanden. Hij had ook een app op zijn gsm om het slachtoffer te tracken en hield de anderen op de hoogte van zijn verplaatsingen. Een vierde beklaagde, Jonas W., werd door de rechtbank vrijgesproken. De beklaagden moeten het slachtoffer een voorlopige schadevergoeding van 5.000 euro betalen.

Asielzoeker

Eén van de veroordeelden, Rinor M. kreeg 40 maanden cel. De jongeman van Kosovaarse afkomst groeide op in Duffel. In 2015 zetten de buren van het gezin M. een grote solidariteitsactie op voor de verbouwing van de woning van de familie M. Het gezin met drie kinderen waaronder Rinor getuigde in de krant over de gulheid van hun buren waardoor zij de bouwvallige woning kon opknappen en in Duffel blijven wonen.

