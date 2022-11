Drugscrimineel die ondergedoken leeft na aanslagen, veroordeeld tot zeven jaar cel voor invoer 2,7 ton cocaïne

AntwerpenDe drugsbende rond ex-havenarbeider Kenny V.A., zijn stiefvader Fred C. en transporteur Redouan C.E. is schuldig bevonden aan de invoer van 2,7 ton cocaïne. De kopstukken worden veroordeeld tot straffen van zeven, vijf en acht jaar. Ook de twee broers Gianni en Giorgi F. uit de Rietschoorvelden in Merksem waar al herhaaldelijk aanslagen zijn gepleegd, zijn veroordeeld tot zeven en drie jaar.

Op 13 juni 2018 nam de douane 317 kilo cocaïne in beslag die verborgen zat in de bodem van een koelcontainer met bananen uit Suriname. De container werd twee dagen later gestolen. Via heftruckchauffeur Fred C., die de container op een trekker had gezet, kwamen de speurders bij ex-havenarbeider Kenny V.A. uit, die al eerder werd veroordeeld voor de uithaling van een partij cocaïne. Na doorgedreven onderzoek met telefoontaps, observaties en met een directe afluistering in de woning van Kenny V.A., kwamen nog meer verdachten in beeld.

Uit de afgeluisterde gesprekken bleek volgens de procureur dat de drugs voor ‘Che’ bestemd waren. Hij werd geïdentificeerd als Redouan C.E., die al gekend was voor drugsinbreuken. Verder onderzoek zet de speurders op het spoor van een tweede drugscontainer. Op 20 december 2018 werd een koelcontainer met bananen uit Ecuador gescand en gecontroleerd. Er werd 2,4 ton cocaïne in gevonden. Ook deze lading werd in beslag genomen.

Broertjes

Tegen gewezen dokwerker Kenny V.A. had de procureur tien jaar cel geëist. De rechter veroordeelde hem tot zeven jaar cel. Zijn stiefvader Fred C. kreeg vijf jaar cel. Transporteur Redouan C. die altijd ontkende dat hij de “Che” was die in gesprekken werd genoemd, krijgt de zwaarste straf, met name acht jaar cel. Tegen hem was eveneens tien jaar cel gevorderd.

In het dossier stonden ook de broers Gianni en Giorgi F. terecht. Hun ouderlijke woning aan de Rietschoorvelden in Merksem is afgelopen jaren geregeld het doelwit van aanslagen geweest. Volgens de advocaat van Gianni F. is de inbeslagname van de 2,4 ton uit dit onderzoek de reden voor die aanslagen. Tot op vandaag zijn er mensen in het drugsmilieu die denken dat Gianni F. die gigantische lading drugs heeft gestolen.

De rechtbank vond Gianni F. in elk geval mee schuldig aan de invoer van die 2,4 ton en veroordeelde hem tot zeven jaar cel. Zijn broer Giorgi F. die betrokken was bij de invoer van twee keer twintig kilo cocaïne, kreeg drie jaar cel waarvan achttien maanden met uitstel. Verder waren er straffen van zeven jaar voor Abdelaziz A., vier jaar voor Yassine El M. en zes jaar voor verzekeringsmakelaar Mohamed El H. De andere verdachten kregen straffen van twaalf maanden tot vijf jaar. Drie van de zeventien verdachten werden vrijgesproken.

De rechtbank beval de onmiddellijke aanhouding van Redouan C.E., Abdelaziz A. en Gianni F.

