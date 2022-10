Drugscrimineel “De Algerijn” vrijgelaten uit Marokkaanse gevangenis

Antwerpen/Deurne Rechter keldert hoop van drugsmili­eu: “Bewijzen uit operatie Sky ECC zijn betrouw­baar”

Mohamed Reda C., in het Antwerpse drugsmilieu beter bekend als ‘De Algerijn’, is veroordeeld tot 6 jaar cel voor het organiseren van een aanslag op het huis van een havenarbeider in Deurne. Als belangrijkste bewijs legde de aanklager heel wat berichten uit de gekraakte chatdienst Sky ECC voor. De talrijke procedurefouten die de advocaten tegen de Sky ECC-operatie hadden opgeworpen zijn van tafel geveegd. Dat is een belangrijk precedent.

