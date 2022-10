Drugsbaron Flor Bressers maand langer aangehouden: Brugse rechtbank zwaarbeveiligd voor komst van notoire crimineel

Antwerpen/Brugge/Knokke-HeistDrugsbaron Flor Bressers verscheen vanmorgen voor de eerste keer voor de raadkamer in Brugge. Die besliste om hem een maand langer aan te houden. Al maakt dat in de praktijk weinig uit, want Bressers moet nog steeds een gevangenisstraf van vier jaar uitzitten. In Brugge wordt hij aanzien als de spilfiguur achter een grote drugscarrousel. En dat was te merken aan de beveiliging.

Flor Bressers werd in februari in Zürich opgepakt. Hij zat daar ondergedoken in een luxeflat in de Renaissance-toren. Geld is dan ook al lang geen probleem meer voor de drugsbaron. Hij heeft een diploma criminologie, maar koos voor de andere kant van de wet. Een jaar voor zijn arrestatie belandde hij op de most-wanted lijst. Hij wordt dan ook verdacht van grootschalige drugssmokkel.

In 2020 werd Bressers veroordeeld tot vier jaar effectieve gevangenisstraf. En dat voor de ontvoering en mishandeling van een Nederlandse bloemist. Die speelde een lading van 40 kilo heroïne kwijt en dat was allerminst naar de zin van Bressers. Hij zal die gevangenisstraf nu in ons land moeten uitzitten.

Ontmaskerd als “Bongoking”

Maar hij wordt daarnaast ook in andere zaken verdacht. In Brugge is dat het dossier rond de firma Kriva Rochem. Dat is een Antwerps bedrijf dat tonnen cocaïne tussen ladingen mangaanerts stak en zo Nederland binnensmokkelde. In de beveiligde communicatie - die de politie kon kraken - dook de naam “Bongoking” op. En dat is de schuilnaam die Bressers toen gebruikte. Bressers staat ook bekend als ‘de vingerknipper’. Die bijnaam komt voort uit een drugsruzie uit 2014 waar de pink van een Nederlandse crimineel met een snoeischaar werd afgeknipt. Bressers werd vervolgd als de “vingerknipper” maar de rechtbank sprak hem vrij.

Volledig scherm Flor Bressers wordt onder zware politiebewaking weggeleid. © Photo News

Ontsnappen

De zenuwen in de Brugse rechtbank stonden vanmorgen strak gespannen. Bressers wordt dan ook echt als een zware crimineel aanzien en men houdt rekening met het feit dat hij wel eens zou kunnen proberen om te ontsnappen met hulp van buitenuit. Heel wat politiemensen - in uniform en in burger - liepen dan ook in en rond de rechtbank rond. En Bressers wordt met een ondoorzichtige bril vervoerd vanuit de gevangenis naar de rechtbank en terug.

De raadkamer besliste om hem minstens een maand langer in de cel te houden. Al moest hij daar los van de beslissing deze morgen sowieso blijven. Zijn advocaat Hans Rieder wou na afloop niets kwijt.

