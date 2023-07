Drugs, verboden wapens en geseinde personen gevonden: The Bucket Bar moet deuren tot nader order gesloten houden

Onderzoek naar luchtkwali­teit rond toekomsti­ge tunnels van Antwerpse Oosterweel­ver­bin­ding

Lantis, de bouwheer van de Oosterweelverbinding, gaat in samenwerking met de Universiteit Antwerpen (UA) onderzoeken hoe ze in de toekomst de luchtkwaliteit aan tunneluitgangen op de Antwerpse ring kunnen verbeteren. Het onderzoek zal in totaal drie jaar tijd in beslag nemen.