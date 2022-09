Droom van zelfrijdend busje op Scheldekaaien nog even in koelkast: “Maar zondag kun je het testen op Antwerpen Shift”

Antwerpen Nieuwe ecotour neemt je mee door Antwerpen op een houten fiets

Ze rijden verrassend gemakkelijk en ze zijn veel duurzamer dan een gewone fiets: met unieke, houten fietsen nemen de stadsgidsen van Make Antwerp Great Again je mee op hun nieuwe ecotours. De fietsen passen in het totaalverhaal van de tours: “Het thema ecologie is meer dan bloemen en planten.”

10 september