Dronken vrouw rijdt de gracht in en wacht politie op met fles wijn

Die bewuste ochtend werd een eenheid van de politie naar de Schotsensesteenweg gestuurd. Ter hoogte van het Muggenpad zagen ze dat een voertuig de gracht in was gereden. De wagen werd op zijn dak in de gracht aangetroffen en was zwaar beschadigd. De chauffeur, een 40-jarige dame, stond naast de auto en had een fles wijn in haar hand. We was in een opperbest humeur en kon niet goed uitleggen hoe deze situatie zich had ontplooid. De dame werd meegenomen door een ziekenwagen en zal na ontnuchtering een verklaring moeten afleggen. Haar wagen werd getakeld.