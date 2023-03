Dronken man maakt amok na ongeval met vluchtmisdrijf

Corrupte douanier helpt haar Tinderdate in drugsmili­eu... tot ze bij hem een blauwtje loopt

Een 32-jarige douanebediende uit Essen is veroordeeld tot 40 maanden cel, waarvan 12 maanden effectief, omdat ze zich door een crimineel liet omkopen om in Antwerpen drugscontainers door te laten. De vrouw had hem leren kennen op de datingapp Tinder. De 29-jarige jongeman had evenwel een opmerkelijke drijfveer om de samenwerking met zijn vriendinnetje stop te zetten... De liefde.