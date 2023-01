Dronken chauffeur toont politie Moldavisch paspoort omdat Belgisch paspoort nog ingetrokken was

Antwerpen Na brasserie De Groote Witte Arend legt ook pannenkoe­ken­huis de boeken neer

Twee jaar geleden werd de bekende brasserie De Groote Witte Arend in de Antwerpse Reyndersstraat omgedoopt tot een pannenkoekenhuis. Maar nu is ook het verhaal van De Familie Suykerbuyck uit: de zaak is failliet.

10:48