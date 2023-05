Dronken chauffeur rijdt tegen vrachtwagen op Mechelsebrug

Update Craeybeckx­tun­nel opnieuw open in beide richtingen na problemen met slagbomen

De Craeybeckxtunnel in Antwerpen was donderdagmiddag een tijdlang volledig afgesloten door een technische storing aan de slagbomen. Intussen zou de tunnel opnieuw open zijn in beide richtingen. Richting Antwerpen staat wel nog een file. Je schuift er 25 minuten aan vanaf Kontich.