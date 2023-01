Dronken chauffeur ramte geparkeerde Maserati: verschillende brokkenpiloten veroorzaken schade

De bestelwagen en één van de geparkeerde wagens, een dure Maserati, moesten getakeld worden. Deze man was echter niet de enige die de afgelopen dagen brokken maakte nadat hij iets te diep in het glas had gekeken. Zo ramde een voertuig zaterdagochtend een paal van de tramleiding op de Mechelsebrug in Berchem. Na het ongeval vatte de wagen vuur en moest de brandweer tussenbeide komen. De 34-jarige chauffeur werd met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeerde niet in levensgevaar. Zijn wagen was zwaar beschadigd en moest getakeld worden. Ook was er natuurlijk hinder voor het tramverkeer.