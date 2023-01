Dronken bestuurder rijdt aan hoge snelheid in op omheining: twee inzittenden gewond

Antwerpen/Schoten Wie is Noonzy, finalist van ‘De Nieuwe Lichting’ die de Antwerpse cafés doet volstromen? “Mijn droom is om met Meskerem Mees op het podium te staan”

“I’ll laugh about it later”: als de oorwurm ‘idk’ van Arnaud Stockbroekx (27) nog niet tot bij u is geraakt, is het tijd voor een kennismaking. Als enige Antwerpenaar schopte zijn alias Noonzy het tot in de finale van muziekwedstrijd ‘De Nieuwe Lichting’ en schuimt hij sindsdien de cafés in de koekenstad af met zijn gitaar in de hand en zijn hoofd in de wolken: “Jammer van de uitkomst, maar Natalia was toch ook op de tweede plaats van Idool geëindigd?”

