Dronken bestuurder pleegt vluchtmisdrijf na aanrijding: “Hij zat onder het bloed toen de politie aanbelde”

Antwerpen Matroos komt om bij arbeidson­ge­val in Antwerpse haven

In het Antwerpse havengebied is in de nacht van maandag op dinsdag een matroos om het leven gekomen bij een arbeidsongeval. Dat zegt Gazet Van Antwerpen en de federale politie bevestigt het nieuws. Het ongeval gebeurde bij het aanmeren in de Zandvlietsluis.

11:25