Dronken bestuurder laat hond urenlang achter in hete auto

De politie van het wijkteam West kon zaterdagavond een Amerikaanse Stafford bevrijden uit een wagen in een parkeergarage. De temperatuur in de garage was opmerkelijk hoger dan de buitentemperatuur, op dat ogenblik 29 graden. Onderzoek wees uit dat het dier al meer dan twee uur in de wagen zat, met de ramen op een kier.