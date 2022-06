Dronken bankkaartdief probeert politie te slim af te zijn

Antwerpen Frituur­baas N°1 en aanbidder ex-Miss België Ilse Demeule­mees­ter veroor­deeld voor fiscale fraude: “Verkocht 80% van frieten in het zwart”

De Nederlandse zakenman Koos Perdaems (65) is veroordeeld tot één jaar cel met uitstel wegens jarenlange belastingontduiking via zijn frituur N°1, vlak bij de Antwerpse Grote Markt. De man moet de fiscus ook 942.000 euro achterstallige belasting betalen. Volgens Perdaems is het hele dossier een complot van ex-Miss België Ilse De Meulemeester (51), die hij in het verleden al eens graag geld toestak.

