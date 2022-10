Drinken op oktoberfest of lopen voor de goede zaak? Ontdek onze weekendtips in en rond Antwerpen

Antwerpen BASF wil “zo dicht mogelijk tegen 2030” van Antwerpen eerste klimaatneu­tra­le site maken

De Duitse chemiegigant BASF wil van zijn Antwerpse productiesite, de tweede grootste in de wereld, de eerste klimaatneutrale site binnen de groep maken. Momenteel is de site in Antwerpen goed is voor ongeveer 3 procent (!) van het totale elektriciteitsverbruik in België. De plannen werden woensdag nog eens in de verf gezet tijdens het bezoek van koning Filip en koningin Mathilde aan de hoofdzetel van BASF in het Duitse Ludwigshafen.

