Drillrapgroep ‘Go Fast’ achter moordpoging op Antwerpenaar (18): “Opdrachtgever is Nederlander die bekend staat als de dj met één arm”

Antwerpen “Een appel is in straattaal een granaat... Die bedreiging was de druppel”: TikTokker Ramzan (22) praat voor het eerst over aanval op rapper Para Turk (27)

“Ja, ik bood voor een vechtpartij met Para Turk. Maar ik bedoelde een legaal kickboksgevecht in een ring, geen straatgevecht met blote handen.” Ramzan (22) reageert voor het eerst op de feiten van dinsdagavond aan het Stuivenbergplein in Antwerpen, waarbij meerdere mannen de woning van rapper Para Turk (27) binnenvielen. Dat gebeurde na een uit de hand gelopen TikTok-ruzie. “Plots stak hij me met een scheermes in mijn gezicht”, zegt Ramzan. Para Turk reageert intussen op zijn beurt strijdvaardig in een nieuwe video.

3 februari