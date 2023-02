Driesterrenchef Viki Geunes achter het fornuis in het schaftlokaal van de haven: “Want gezonde en voedzame maaltijd kan ook lekker zijn”

Beveren/AntwerpenGeen vol-au-vent met friet maar wel licht gerookte zalm met warme selderremoulade op het menu vandaag in het schaflokaal van de havenarbeiders. Achter het fornuis stond dan ook een driesterrenchef. Niemand minder dan Viki Geunes van toprestaurant Zilte komt een maand lang in de potten roeren. “Ik eet ook al eens graag stoofvlees met friet maar afwisseling is belangrijk.”