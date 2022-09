Drieluik dat kunstenares met leerlingen maakte, brengt 15.000 euro op voor buitengewone basisschool

Antwerpen "Mensen zijn pessimis­tisch, maar dat ligt niet in mijn aard": Peter De Clerck (52), zaakvoer­der van Bier Central, opent twee nieuwe zaken in één jaar tijd

Een succesvol biercafé op de De Keyserlei in Antwerpen en op de Gentse Botermarkt, en binnenkort ook op de Anspachlaan in Brussel en de Grote Markt in Mechelen: het gaat hard voor Bier Central, het bierbelevingsconcept van Peter De Clerck (52). De uit Baasrode ingeweken Antwerpenaar startte met Bier Central in 2012, en heeft nog heel wat toekomstplannen. En: hij verklapt wat zijn favoriete bier is.

24 september