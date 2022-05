Drie verdachten opgepakt voor Trojaanse container met drugsuithalers

Antwerpen Oekraïnse zwartwer­kers niet op de hoogte van veranderde status door oorlog

Het wijkteam van de Brederodestraat voerde afgelopen vrijdag controles uit in verschillende handelszaken, in samenwerking met de sociale inspectie. Daarbij werden onder meer twee Oekraïners aangetroffen die in het zwart werkzaam waren. Die bleken niet op de hoogte te zijn van hun huidige statuut als gevolg van de oorlog. De politie informeerde hen over hun rechten.

