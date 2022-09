Drie verdachten gearresteerd voor ontploffing op Eilandje: aanslag tegen leegstaand gebouw van fruitbedrijf dat bananen invoert

Lees alles over de drugsoorlog in Antwerpen in ons dossier .

Het was de voorbije twee weken relatief stil geworden na de golf van aanslagen van eind augustus. Het fruitbedrijf Leon Van Parys (Elvepe) dat deze ochtend geviseerd werd, voert sinds de jaren dertig exotisch fruit in vanuit Zuid-Amerika. Vooral ladingen bananen komen via Elvepe naar Antwerpen. Het Antwerpse bedrijf is tegenwoordig onderdeel van het Ecuadoraanse bedrijf Exportadora Bananera Noboa.

De weinige getuigen ‘s morgens zagen niets verdacht in de omgeving van de Zeevaartstraat. Zaakvoerder Rudi Van de Woestijnse van broodjeszaak Allez Mongee op het Hessenplein: “Ik was rond 5 uur bezig met groenten te snijden voor de broodjes. De deur van de zaak stond open. Ineens was er die keiharde knal. Ik ben naar buiten gelopen maar zag niets. Zelfs geen stofwolk of vuur ofzo. Ik heb ook niemand zien weglopen of rijden. Pas toen de brandweer op sirene even later voorbijkwam, zag ik dat er een explosie was geweest.”