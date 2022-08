Drie rijstroken versperd na ongeval op Antwerpse Ring richting Nederland in Berchem: Liefkenshoektunnel tolvrij

ANTWERPEN Antwerp Fire Bears halen 18 (!) medailles op ‘Olympische Spelen voor hulpverle­ners’

De World Police and Fire Games of zogenoemde ‘Olympische Spelen voor hulpverleners’ zo dichtbij huis heeft de delegatie van Brandweer Zone Antwerpen blijkbaar goed gedaan. Na in 2019 terug te komen uit China met tien medailles, brengt onze brandweer nu achttien stukken eremetaal terug uit Rotterdam.

6 augustus