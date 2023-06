Drie mannen aangehouden voor ontvoering uitbater visrestaurant aan Herentalsebaan in Deurne

Schietpar­tij op Astrid­plein kost schutter vijf jaar cel: “Hij mikte op borsthoog­te, dus poging doodslag is bewezen”

Zes schoten in de zomernacht van 18 augustus 2022, op het Koning Astridplein in Antwerpen. Die vuurde Ali A. af op zijn twee achtervolgers, na een ruzie over een lading cocaïne. Die laatsten kregen drie maanden cel wegens bedreigingen, maar Ali A. kwam er heel wat bekaaider uit. Want er was meer aan de hand dan louter schieten om zijn belagers af te schudden.