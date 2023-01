Drie kwartier vertraging na ongeval op E313 richting Antwerpen in Wommelgem

Antwerpen Nieuwe vechtpar­tij in Antwerpse gevangenis

In de gevangenis van Antwerpen in de Begijnenstraat is het maandag opnieuw tot een vechtpartij onder gedetineerden gekomen. Dat zegt het Gevangeniswezen. Er werden rake klappen uitgedeeld, maar niemand moest naar het ziekenhuis. Allicht was het incident een vervolg op het handgemeen van zaterdag, toen er twee gewonden vielen.

9 januari