Drie kwartier file op E17 richting Antwerpen na ongeval ter hoogte van Kennedytunnel: rechterrijstrook versperd

Braderie­feest uit begin 19e eeuw (!) krijgt nieuw leven in Slachthuis­buurt: “Wie wil zich publieke­lijk laten wegen voor Trofee van de Vetten Os?”

In het begin van de negentiende eeuw was ‘Slachthuisbuurt’ nog letterlijk te nemen. Elk jaar werd het Feest van de Vetten Os gehouden, een meerdaags feest waarbij boeren het zwaarste rund - hét prijsbeest - probeerden te vinden. Met het wegtrekken van de slachterijen verdween ook die traditie. Tot nu. Want socio-culturele organisatie in de buurt starten terug met het feest met optredens, rommelmarkt, kunst, kinderanimatie én natuurlijk een braderie.