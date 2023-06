Drie kwartier aanschuiven na ongeval met twee vrachtwagens op E19 richting Antwerpen in Sint-Job

Zo vieren de districten het Feest van de Vlaamse Gemeen­schap

Op dinsdag 11 juli is er weer een editie van Vlaanderen Feest met optredens op de Grote Markt, maar ook alle Antwerpse districten organiseren festiviteiten voor het Feest van de Vlaamse Gemeenschap. De meeste van die evenementen vinden plaats in of vlak voor het weekend van 8 en 9 juli, Wilrijk bijt al op zaterdag 1 juli de spits af. Een overzicht vind je hieronder.