Drakenbootrace dit jaar opnieuw afgelast: “Maar de tiende editie komt er zeker in 2023"

AntwerpenSneu voor de fans van de Drakenbootrace in Antwerpen. Die had na twee afgelaste edities door corona opnieuw moeten plaatsvinden op 17 september 2022. Helaas zullen de draken nog een jaar langer slapen. Om diverse redenen lukt het niet in een van de drie dokken van de stadshaven. “Volgend jaar komt de tiende editie er echter zeker”, zegt organisator Leo Van der Heyden.

De race met 30 tot 35 kleurrijke Chinese roeiboten werd voor het eerst in 2011 georganiseerd. Zestien roeiers geven op het evenement het beste van zichzelf, maar de klemtoon ligt ook op de pure fun. Na een paar jaar onderbreking had het er nog eens moeten van komen. Leo Van der Heyden: “We keken er allemaal naar uit met het havenbestuur, de vrijwilligers en de sponsors. We hebben er ook alles aan gedaan, maar we zijn er niet in geslaagd om het rond te krijgen.”

Onbeschikbaar

Verschillende factoren waren in het spel. Van der Heyden wijst onder meer op de korte voorbereidingsperiode door de onzekerheid rond de pandemie en de onbeschikbaarheid van alternatieve locaties. “Drie dokken kwamen in principe in aanmerking: het Kempisch Dok, het Kattendijkdok en het Asiadok. Daarnaast moeten we ook altijd voldoende ruimte ‘op het land’ hebben voor de deelnemers, de toeschouwers, de sponsors en de horeca.”

ZNA en marathon

Het Kempisch Dok viel af door de bouw van het nieuwe ZNA-ziekenhuis, het Kattendijkdok bleek door werven moeilijk te liggen. “Het Zaha Hadidplein aan het Havenhuis konden we niet gebruiken door de marathon in september”, zegt Van der Heyden. “Voor het Asiadok wilden we een overeenkomst afsluiten met het Antwerp Nautical Center. Een akkoord bleef wat te lang uit, tot we te laat bleken om voor het watergedeelte nog een aanvraag te doen.”

En dus hebben de organiserende Rotary Club Antwerpen-West en Rotary Club Antwerp International de knop omgedraaid: de tiende editie zal doorgaan op zaterdag 16 september 2023. “We hebben dat al vastgelegd bij de havenmeester en het evenementenloket van de stad”, besluit Van der Heyden.

LEES OOK:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.