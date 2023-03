Douanier die drugsmilieu tipte, veroordeeld tot celstraf met uitstel: “Criminele vriend verdiende 52 miljoen euro”

Meiboom siert dak van apparte­ments­ge­bouw op Nieuw Zuid

Hoog bezoek op het Antwerpse Nieuw Zuid vanmorgen: de Zwitserse toparchitect Max Dudler kwam in hoogsteigen persoon een meiboom op zijn woonproject Scheldehof planten. “Ook over twintig, dertig of honderd jaar zal Nieuw Zuid relevant zijn”, aldus Dudler.