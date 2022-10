Douane vindt 1.000 kilogram cocaïne in Antwerpse haven

Antwerpen 13-jarige rijdt rond op bromfiets

Het verkeersondersteuningsteam van de regio Oost trok zondag met vier patrouilles op pad. Daarbij hadden de agenten bijzondere aandacht voor voertuigen die rondreden zonder verzekering. In totaal werden er vijf voertuigen in beslag genomen. Eén daarvan was een brommer die bestuurd werd door een jongen van 13. Hij beschikte uiteraard niet over een rijbewijs en zal een boete ontvangen.

17 oktober