Douane ontdekt grote lading cocaïne in tankcontainers

Antwerpen Politieman slaat jongere buiten westen tijdens coronarel: “Ik voelde mij bedreigd en heb me gewoon verdedigd”

Een inspecteur van politie Antwerpen staat terecht omdat hij tijdens de tweede coronalockdown enkele vuistslagen had uitgedeeld aan een 16-jarige op de Dageraadplaats. De jongen verloor daarbij het bewustzijn. De aanklager spreekt van “overdreven geweld”, maar daar gaat de verdediging niet mee akkoord: “Dit was wettelijke zelfverdediging, we vragen de vrijspraak”.

17:45