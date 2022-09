Douane maakt inbeslagname van 2 ton cocaïne in lading bananen bekend daags na aanslag op fruitbedrijf

AntwerpenDe douane heeft tien dagen geleden een partij van bijna twee ton cocaïne in beslag genomen. De bekendmaking van de inbeslagname komt een dag na de aanslag op een gebouw in de Zeevaartstraat waar verschillende Antwerpse fruitbedrijven die bananen invoeren, zijn gevestigd.

De douane verspreidde donderdagavond een kort persbericht: “Op vrijdag 26 augustus 2022 hebben de douanediensten van Antwerpen 1.980 kilogram cocaïne in beslag genomen. De verdovende middelen waren verborgen in een partij bananen die daags voordien waren aangekomen per schip vanuit Colombia. Er werden geen arrestaties verricht en het onderzoek door de federale gerechtelijke politie is lopende.”

Aanslag

De mededeling is opvallend omdat woensdagochtend een aanslag werd gepleegd tegen het historische gebouw van fruitbedrijf Leon Van Parys in de Zeevaartstraat, vlakbij het Museum aan de Stroom. Het Antwerpse bedrijf is gespecialiseerd in de invoer van exotisch fruit, zoals bananen vanuit Zuid-Amerika. Wil de douane met dit persbericht aan drugscriminelen duidelijk maken dat de twee ton cocaïne verloren is en aanslagen geen zin hebben?

Tot recent gaf de douane enkel halfjaarlijks cijfers vrij over de inbeslagname van cocaïne. Drugsbendes bleven dikwijls in het ongewisse of hun lading in beslag was genomen of was gestolen door andere criminelen.

Drie jonge Nederlanders worden verdacht van de aanslag in de Zeevaartstraat. Zij gooiden om rond 5.30 uur zwaar vuurwerk naar de ingang van het gebouw. Het gebouw, dat grotendeels leeg staat, raakte licht beschadigd. De Nederlanders werden enkele uren later in Rotterdam gearresteerd en worden binnenkort overgeleverd aan het Belgische gerecht.

