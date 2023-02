Dop komt voortaan niet meer van jouw Coca-Colafles: “Stimuleert recyclage en bestrijdt zwerfafval”

Het ontwerp van de nieuwe dop bestaat uit een veiligheidsring waaraan de hersluitbare dop is bevestigd met een stevig lipje. Het plastic dopje hangt voortaan dus vast aan de hals van de fles. Zo worden dop en fles vanaf nu samen ingezameld voor recyclage. De nieuwe flessen worden lokaal geblazen en afgevuld in de Antwerpse productievestiging van Coca-Cola in Wilrijk. Later dit jaar zal ook de mineraalwaterbottelarij in Chaudfontaine overschakelen.

“Met de overschakeling naar aangehechte doppen doen we een kleine verandering met hopelijk een grote impact”, zegt An Vermeulen van Coca-Cola België en Luxemburg. “Zo kan er geen dop meer achterblijven wanneer consumenten onze honderd procent recycleerbare fles in de blauwe zak sorteren. We doen hiervoor een aanzienlijke investering van ruim 4,5 miljoen euro om onze productielijnen in onze sites in Antwerpen en Chaudfontaine aan te passen. Mooi werk van onze al collega’s die deze transitie hebben mogelijk gemaakt.”