Doorstart Linkerwoofer pakt uit met Clement Peerens en De Kreuners: “Met dank aan alle vrijwilligers die hun schouders onder dit festival zetten”

Tot twintigduizend bezoekers van kleine koters tot ouder rockers en alle leeftijden daartussen, tal van kinderanimatie en -concerten, een eigen foodtruckfestival, dj-feestjes tussendoor en een groot podium vol ronkende namen zoals Zwangere Guy, Intergalactic Lovers, De Jeugd Van Tegenwoordig, Millionaire, Kraantje Pappie, Absynthe Minded, Daan en Arsenal. Dat is hoe de Antwerpenaar zich Linkerwoofer herinnert. Na drie jaar afwezigheid is het in zomer 2022 eindelijk weer zover.

Nieuwe datum

“Het festival blijft zoals onze bezoekers het zich herinneren, op twee wijzigingen na”, legt organisator Stijn Doggen uit. “Met 9 en 10 juli hebben we Linkerwoofer een klein maandje vroeger gezet, een voor ons erg goeie datum in festivalland. We zitten daar net tussen de Werchters en de Tomorrowlands van deze wereld. Daarnaast zal het festival zich nu op zaterdag en zondag afspelen, in plaats van op vrijdag en zaterdag. Die vrijdag beschouwden we altijd als een soort van halve festivaldag, die pas begon wanneer mensen van hun werk kwamen. Met alles een dag op te schuiven kunnen we twee volwaardige festivaldagen aanbieden.”

Absynthe Minded op Linkerwoofer.

Daarnaast blijft Linkerwoofer hetzelfde, op dezelfde locatie Maritiem Openluchtmuseum Boeienweide en een deel van het Frederik Van Eedenplein, met een groot podium vol optredens van zowel grote namen als te ontdekken talent. Verder is er nog steeds een uitgebreid kinderprogramma en kan er in de late uurtjes gedanst worden op deejays, net zoals tussen de optredens. De hongertjes blijven gestild door het grote foodtruckfestival naast het terrein.

Afscheid Clement Peerens

Intussen maakte het festival met The Clement Peerens Explosition en De Kreuners ook al twee headliners bekend. “Linkerwoofer heeft met Clement Peerens zo’n rijke band - ze speelden hier al zes keer - dat we ze wel móesten vragen voor hun afscheidstournée”, gaat Stijn verder. “Clement Peerens heeft Linkerwoofer zelfs mee op de kaart gezet. Het zal de enige keer zijn in het Antwerpse deze zomer dat ze op een podium staan.”

Linkerwoofer staat steevast garant voor kinderanimatie overdag.

“Wat betreft De Kreuners, dat is een levende rocklegende, we zijn heel blij dat we ze kunnen bekend maken. Bovendien is het nog niet gedaan met grote namen te droppen. Maar meer daarover later”, klinkt het nog mysterieus.

Laagdrempelig

Met 22 tot 24 euro voor een dagticket en 36 euro voor een weekendpas weet Linkerwoofer de prijzen democratisch te houden. Bovendien betalen min-zestienjarigen 10 euro voor een dagkaartje en kinderen die kleiner zijn dan één meter, komen er gratis in. “Dankzij de tomeloze inzet van al onze vrijwilligers, kunnen we de prijs drukken. Linkerwoofer is ooit ontstaan als een werking van vrienden waarbij de werking eigenlijk belangrijker was dan het eindresultaat: het festival. Na zestien edities is dat nog steeds niet veranderd, met dank aan al die vrijwilligers die belangeloos hun schouders onder dit mooi project zetten”, benadrukt Stijn.

Linkerwoofer speelt zich deze zomer af op zaterdag 9 en zondag 10 juli. De ticketverkoop is intussen gestart. Meer info linkerwoofer.be. Meer over muziek in en rond Antwerpen in ons dossier.

