“Door de pandemie zijn we het gewoon geworden op tijd in ons bed te liggen”: zondagnamiddag-raves worden nieuw leven ingeblazen

Het weekend non-stop uitfeesten blijkt quasi uitgestorven maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat sommige feesten gewoon op zondagmiddag kunnen stárten. Na de Hasseltse nachtclub Labyrinth, dat met Mirador dagdisco organiseert op zondagen in Plein Publiek, denkt zwoel feestconcept Sweaty Palms, daar nu ook zo over.

Geen nachtraven meer

“Door het virus en de bijbehorende maatregelen, was ik het wel gewoon geworden op tijd in mijn bed te liggen”, grinnikt mede-organisator Mathijs Maes (28) uit Borgerhout, die eerder al achter Bar Helder zat in clubcomplex De Shop. “Ik hoorde bij veel mensen uit de scene hetzelfde. Zo tot zeven uur ’s ochtends achter de draaitafels staan, we raken dat niet meer gewend. Zo zijn we op het idee gekomen voor een overdagfeest met Sweaty Palms, en Trix ging meteen volledig mee in dat verhaal.”