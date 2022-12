‘Dood JBS, Dede Dief’: nieuwe sportclub Jamal Ben Saddik geviseerd met vuurwerk en niet mis te verstane boodschap

LINKEROEVER ‘Op Stroom’: eerste elektri­sche veerboot van Antwerpen ingehul­digd

De eerste in Antwerpen en slechts de tweede in de gehele vloot van het Vlaams Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK): de elektrische veerboot. “Een CO2-neutrale oeververbinding in de stadskern van Antwerpen is een grote stap in de vergroening van onze Vlaamse vloot.”

9 december